Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Galatasaray'ın şampiyonluğu Adana'da coşkuyla kutlanıyor

Galatasaray'ın şampiyonluğu Adana'da coşkuyla kutlanıyor

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, Adana'da vatandaşlar sokaklara çıkarak, kutlamalar yaptı.

- Galatasaray'ın şampiyonluğu Adana'da coşkuyla kutlanıyor

ADANA - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, Adana'da vatandaşlar sokaklara çıkarak, kutlamalar yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğu garantiledi. Galatasaray'ın 23. kez şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Adanalı vatandaşlar da sokaklara döküldü. Şehrin birçok noktasında buluşan taraftar grupları, marşlar eşliğinde Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyor. Araçlarla yapılan konvoylarla da kutlamalar devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü Galatasaray Adana Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title