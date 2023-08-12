Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi NK Olimpija Ljubljana, Domzale'yi mağlup etti

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki rakibi NK Olimpija Ljubljana, Slovenya 1'inci Ligi'nin 4'üncü haftasında Domzale'yi 2-1 mağlup etti. NK Olimpija Ljubljana, ilk maçta 3-0 yenildiği maçın rövanşında 15 Ağustos Salı günü Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın Uefa Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki rakibi NK Olimpija Ljubljana, Slovenya 1'inci Ligi'nin 4'üncü haftasında konuk ettiği Domzale'yi 2-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup ettiği NK Olimpija Ljubljana, ligde oynadığı 4'üncü hafta karşılaşmasında Domzale'yi 2-1 yendi. Bir maçı eksik NK Olimpija Ljubljana, puanını 6'ya çıkardı. NK Olimpija Ljubljana'ya galibiyeti getiren golleri 41'inci dakikada penaltıdan Sousa ve 59'uncu dakikada Ratnik kaydetti. Domzale'nin tek golü ise 52'nci dakikada Topalovic'ten geldi.

NK Olimpija Ljubljana, ilk maçta 3-0 yenildiği maçın rövanşında 15 Ağustos Salı günü Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.