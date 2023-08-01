Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı D-Smart'ta canlı yayınlanacak

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı olan Galatasaray - Zalgiris mücadelesi D-Smart ve D-Smart GO'da canlı olarak yayınlanacak.

Süper Ligin son şampiyonu Galatasaray, seyircisiyle bu sezon ilk kez D-Smart ekranlarında buluşacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Litvanya ekibi Zalgiris'i konuk edeceği mücadele D-Smart ve D-Smart GO'da ekrana gelecek.

Icardi, Zaha, Angelino, Bakambu gibi önemli yıldızları renklerine katan Galatasaray, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın rövanşında Zalgiris'i İstanbul'da ağırlayacak. Okan Buruk yönetiminde sarı-kırmızılıların tur gecesi maç önü yayınıyla birlikte 20.30'da başlayacak. 21.30'da maçın heyecanı yaşandıktan sonra maç sonu programda yorumlar, röportajlar ve analizlerle canlı yayın maratonu gece yarısına kadar sürecek. Aykut Aydın'ın anlatacağı karşılaşmaya Orhan Uluca yorumlarıyla renk katacak. Galatasaray - Zalgiris maçı canlı yayınlarının tamamı D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'da ekrana gelecek. - İSTANBUL