Galatasaray'ın Sallai'si Bodrum FK Maçında Oynayamayacak

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Samsunspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve gelecek hafta Bodrum FK müsabakasında oynamayacak.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Samsunspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda bu müsabaka öncesinde Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai sarı kart sınırında bulunuyordu. Maçın 73. dakikasında sarı kart gören Sallai cezalı duruma düştü. Macar futbolcu, gelecek hafta RAMS Park'ta oynayacakları Bodrum FK müsabakasında oynayamayacak. - İSTANBUL