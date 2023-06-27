Galatasaray'ın resmi sağlık sponsoru Medicana Sağlık Grubu oldu

Galatasaray Kulübü, Medicana Sağlık Grubu ile ülkemizdeki en geniş kapsamlı sağlık sponsorluğu anlaşmasını imzaladı. Detaylar temmuz ayında açıklanacak.

Galatasaray Kulübünün resmi sağlık sponsoru Medicana Sağlık Grubu oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Medicana Sağlık Grubu arasında, ülkemizde şimdiye kadarki en geniş kapsamlı ve uluslararası boyutlu sağlık sponsorluğu anlaşması yapıldı." denildi.

Anlaşmanın detaylarıyla ilgili bilgilendirme ve imza töreninin, temmuz ayının ikinci haftasında gerçekleştirileceği aktarıldı.