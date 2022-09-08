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Galatasaray'ın Rashica'ya ödeyeceği ücret belli oldu

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Rashica'ya ödeyeceği ücret belli oldu

Galatasaray, İngiliz ekibi Norwich City'den Milot Rashica'yı bir yıllığına renklerine bağladı.

Galatasaray, İngiliz ekibi Norwich City'den Milot Rashica'yı bir yıllığına renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Milot Rashica ve kulübü Norwich City FC ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre 2022-2023 sezonu için futbolcuya net 1.500.000 EUR ücret ödenecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Milot Rashica Galatasaray Spor Haberler

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