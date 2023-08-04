Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu
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Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçını İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.
Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçını İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 8 Ağustos Salı günü başkent Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda oynanacak Olimpija Ljubljana-Galatasaray mücadelesinde İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak.
Ekberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Marcus Lundgren Klitte ile Niklas Nyberg üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Granit Maqedonci olacak.
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor