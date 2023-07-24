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Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Litvanya ekibi Zalgiris ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, turu geçmesi halinde Ludogorets - Olimpia Ljubljana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Litvanya ekibi Zalgiris ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, turu geçmesi halinde Ludogorets - Olimpia Ljubljana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu kuraları çekildi. Galatasaray'ın 2'nci ön eleme turunu geçmesi halinde muhtemel rakibi de belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Litvanya ekibi Zalgiris'i elemesi halinde Ludogorets-Olimpia Ljubljana eşleşmesinin galibiyle play-off turuna kalmak için mücadele edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Ludogorets Litvanya Spor Haberler

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