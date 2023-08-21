Galatasaray'ın Molde maçını Anthony Taylor yönetecek

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 23 Ağustos Çarşamba günü Norveç temsilcisi Molde ile deplasmanda yapacağı play-off turu ilk maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Molde Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Taylor'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ile Lee Betts üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.