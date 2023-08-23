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Galatasaray'ın Molde ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı

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Galatasaray'ın Norveç'in Molde takımıyla deplasmanda yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçının hakem ve takım kadroları açıklandı.

Galatasaray'ın Norveç'in Molde takımıyla deplasmanda yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Molde

Hakemler: Anthony Taylor, Stuart Burt, Lee Betts (İngiltere)

Molde: Karlstom, Bjornbak, Ellingsen, Wolff Eikrem, Mannsverk, Brynhildsen, Knudtzon, Breivik, Haugan, Eriksen, Haugen

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Berkan Kutlu, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

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