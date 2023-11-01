Galatasaray'ın milli oyuncusu Abdülkerim Bardakcı ve eşinin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, yeni doğan bebeğe uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileyerek çifti tebrik etti.

Galatasaray'ın milli oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, baba oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Abdülkerim Bardakcı ve değerli eşinin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Abdülkerim ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Alara'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" denildi. - İSTANBUL