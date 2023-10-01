Galatasaray'ın Manchester United maçında Slovak hakem görev alacak

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında deplasmanda Manchester United ile yapacağı maçta, Slovak hakem Ivan Kruzliak görev alacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında deplasmanda Manchester United ile yapacağı maçta, Slovak hakem Ivan Kruzliak görev alacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim Salı günü Old Trafford Stadı'nda oynanacak maçta Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.