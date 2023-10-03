Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımı ile yapacağı maçın hakem ve takım kadroları açıklandı.

Galatasaray'ın Manchester United maçı kadroları belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımı ile yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Old Trafford

Hakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor (Slovakya)

Manchester United: Onana, Dalot, Varane, Lindelof, Amrabat, Casemiro, Mount, Hannibal, Bruno Fernandes, ???????Rashford, Hojlund

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi