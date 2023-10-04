Galatasaray'ın Manchester United'ı deplasmanda 3-2 yenmesi Devrek'te göbek atarak kutlandı

Galatasaray'ın galibiyetini göbek atarak kutladılar

ZONGULDAK - Galatasaray'ın Manchester United'ı deplasmanda 3-2 yenmesinin ardından Devrek'te vatandaşlar galibiyet coşkusunu göbek atarak kutladı.

Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar, Manchester United'ı, Zaha, Kerem ve Icardi'nin golleri ile 3-2 mağlup etti. Galatasaray'ın aldığı galibiyetin ardından tüm Türkiye'de büyük sevinç yaşandı. Zonguldak'ın Devrek ilçesinde de maçın bitiş düdüğü ile vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Sarı Kırmızı taraftarlar galibiyeti oyun havası eşliğinde göbek atarak kutladı. Bazı vatandaşlar ise o anları kaydederek sosyal medyada paylaştı.