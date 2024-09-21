Üye Girişi
Haberler

Galatasaray'ın Macar Futbolcusu Roland Sallai, Fenerbahçe Derbisinde İlk Maçını Oynadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Macar futbolcu Roland Sallai, yedek kulübesinden gelerek 75. dakikada oyuna girdi ve sarı-kırmızılılarla ilk karşılaşmasını gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Fenerbahçe derbisiyle sarı-kırmızılılarda ilk maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılıların bu sezon kadrosuna kattığı Macar futbolcu Roland Sallai de sarı-kırmızılılarda ilki yaşadı. Maça yedek başlayan Sallai, 75. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu ve yeni takımıyla ilk karşılaşmasını oynadı.

27 yaşındaki futbolcu, Freiburg'dan transfer edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Futbol Yaşam Spor

Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi

Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi

 Olay adam yine rahat durmadı! Yedek olduğu maçta kart gördü

Yedek olduğu maçta kart gördü

 Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar

Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar
Adana'da 'süper hücre' kabusu! Şiddetli yağış sele neden oldu

Süper hücrenin vurduğu şehrimiz sele teslim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucu! Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar… Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı kaç kaç? Galatasaray- Fenerbahçe maç özeti! Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara kimdir? Gabriel Sara kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara istatistikleri! Sofyan Amrabat kimdir? Sofyan Amrabat kaç yaşında ve nereli? Dries Mertens kimdir? Dries Mertens kaç yaşında ve nereli? Torreira kimdir? Lucas Torreira kaç yaşında ve nereli? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Galatasaray- Fenerbahçe Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle! Atilla Karaoğlan Galatasaray karnesi ne? Atilla Karaoğlan kaç derbi yönetti? GS-FB DERBİSİ CANLI YAYIN | Fener-Galatasaray maç özeti! Derbi maçında kim önde, kaç kaç?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });