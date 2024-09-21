Galatasaray'ın Macar Futbolcusu Roland Sallai, Fenerbahçe Derbisinde İlk Maçını Oynadı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Macar futbolcu Roland Sallai, yedek kulübesinden gelerek 75. dakikada oyuna girdi ve sarı-kırmızılılarla ilk karşılaşmasını gerçekleştirdi.
Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Fenerbahçe derbisiyle sarı-kırmızılılarda ilk maçına çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılıların bu sezon kadrosuna kattığı Macar futbolcu Roland Sallai de sarı-kırmızılılarda ilki yaşadı. Maça yedek başlayan Sallai, 75. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu ve yeni takımıyla ilk karşılaşmasını oynadı.
27 yaşındaki futbolcu, Freiburg'dan transfer edilmişti. - İSTANBUL