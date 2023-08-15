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Galatasaray'ın Lucas Torreira'sı Kırmızı Kart Gördü

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Olimpija Ljubljana ile oynadığı maçta Lucas Torreira, 64. dakikada kırmızı kart gördü.

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Olimpija Ljubljana maçının 64. dakikasında kırmızı kart gördü.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Galatasaray evinde Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşırken, maçta 10 kişi kaldı. Sarı-kırmızılıların Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın müsabakanın 64. dakikasında orta sahada Rui Pedro'ya yaptığı hareket sonrasında hakem Marco Guida, Torreira'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

27 yaşındaki futbolcu, karşılaşmaya 11'de başlamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Lucas Torreira Galatasaray Ljubljana Spor Haberler

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