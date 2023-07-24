Galatasaray'ın Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçını Fransız hakem Willy Delajod yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak maçta Delajod'un yardımcılıklarını Erwan Finjean ile Cyril Mugnier üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.