Galatasaray'ın Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçını Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Müsabakanın yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek.

Galatasaray'ın Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçını Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz Salı günü Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki LFF Stadı'nda oynanacak maçta Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ricardo Baixinho olacak.