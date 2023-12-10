Galatasaray'ın Kopenhag maçını Daniele Orsato yönetecek
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle yapacağı maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
İSTANBUL,
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı ve son haftasında 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle oynayacağı mücadelede İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.
Kopenhag'daki Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçta Orsato'nun yardımcıları Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Michael Fabbri üstlenecek.