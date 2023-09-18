Galatasaray'ın Kopenhag maçını Bulgar hakem yönetecek

İSTANBUL,

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile oynayacağı mücadeleyi Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 20 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak maçta Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ile Diyan Valkov üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Georgi Ginchev olacak.