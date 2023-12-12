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Galatasaray'ın Kopenhag maçı ilk 11'leri belli oldu

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı haftasında Kopenhag'a konuk olacağı karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı haftasında Kopenhag'a konuk olacağı karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Galatasaray deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag'ın konuğu olacak. Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te oynanacak karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu. Kopenhag ve Galatasaray'ın ilk 11'leri şu şekilde;

KOPENHAG: Grabara - Ankersen, Vavro, Diks, Jelert, Lerager, Falk, Diogo Gonçalves, Achouri, Elyounoussi, Claesson

GALATASARAY: Muslera - Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kaan Ayhan, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Icardi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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