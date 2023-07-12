Galatasaray'ın kiralık transferi Angelino İstanbul'a geldi
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Galatasaray'ın kiralık transferi için görüşmelere başladığı İspanyol sol bek Angelino, İstanbul'a geldi. 26 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarlar ve kulüp yetkilileri tarafından karşılandı. Angelino, Galatasaray ile anlaştığı için mutlu olduğunu ve taraftarların önünde oynamak için sabırsızlandığını belirtti. Tezahüratlar eşliğinde havalimanından ayrılan Angelino, kendisi için hazırlanan araca bindi.
Galatasaray'ın, kiralık transferi için görüşmelere başladığı İspanyol sol bek Angelino, İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 26 yaşındaki futbolcuyu bir grup sarı-kırmızılı taraftar ile kulüp yetkilileri karşıladı.
Burada basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan İspanyol sol bek, "Galatasaray ile anlaştığım için oldukça mutluyum, sarı-kırmızılı taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
Tezahüratlar eşliğinde kendisi için hazırlanan araca binen Angelino, daha sonra havalimanından ayrıldı.