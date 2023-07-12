Galatasaray'ın kiralık transferi Angelino İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın kiralık transferi için görüşmelere başladığı İspanyol sol bek Angelino, İstanbul'a geldi. 26 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarlar ve kulüp yetkilileri tarafından karşılandı. Angelino, Galatasaray ile anlaştığı için mutlu olduğunu ve taraftarların önünde oynamak için sabırsızlandığını belirtti. Tezahüratlar eşliğinde havalimanından ayrılan Angelino, kendisi için hazırlanan araca bindi.