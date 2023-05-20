Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu: 'Haftaya inşallah şampiyon olacağız'

Galatasaray'ın Sivasspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. Kendisine gelen transfer teklifleri hakkında konuşan Aktürkoğlu, 'Ben şu an sadece Galatasaray'a odaklıyım. Galatasaray'da şampiyon olmak istiyorum. Gelecek sezon neler olur, neler biter bununla ilgili hiçbir planım yok. İnşallah hepimiz için güzel şeyler olur' dedi.

Galatasaray'ın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, "Her hafta şampiyon olacağız diye hazırlanıyoruz. Bu maçın önemini çok iyi biliyorduk. Ona göre hazırlandık. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarımızın hiç sustuğunu hatırlamıyorum. Çok güzel hazırlandık. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Haftaya inşallah şampiyon olacağız" dedi

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sivasspor galibiyetinin önemine değinen Kerem Aktürkoğlu, "Gerçekten çok önemli bir galibiyet. Geçen hafta söylemiştim 2 maçımız kaldı. Bu bilinçle haftaya hazırlandık. Kaç haftaydı hatırlamıyorum. Her hafta şampiyon olacağız diye hazırlanıyoruz. Bu maçın önemini çok iyi biliyorduk. Ona göre hazırlandık. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarımızın hiç sustuğunu hatırlamıyorum. Çok güzel bir ortam vardı. Çok güzel hazırlandık. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Haftaya inşallah şampiyon olacağız" diye konuştu.

Son olarak şampiyonluğu düşündüğünü söyleyen Kerem, "Şu an şampiyonluğu düşünüyoruz gerçekten. Şampiyonluk sonrasında ne olur bilmiyorum. Belki taraftarlarımıza kupayla koşma anımı hayal edebilirim yani. O olur büyük ihtimalle" dedi.