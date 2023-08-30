Galatasaray'ın İspanyol sol beki Angelino, Molde maçında attığı golle ilk gol sevincini yaşadı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Norveç ekibi Molde'yi 2-1 mağlup ettiği maçta, İspanyol futbolcu Angelino'nun attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadığı bildirildi.

Galatasaray'ın İspanyol sol beki Angelino, Molde maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

Uefa Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında sahasında Norveç ekibi Molde ile mücadelede eden Galatasaray'ın ikinci golü ve galibiyet golünü İspanyol futbolcusu Angelino kaydetti. Angelino'nun mücadelenin 90+3. dakikasında ceza sahası dışı sağından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak baraja da çarparak ağlara gitti.

Yaz transfer döneminde takıma katılan 26 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılılardaki ilk golünü attı.

Maça 11'de başlayan Angelino 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL