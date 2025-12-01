Haberler

Galatasaray'ın Genç Yıldızı Arda Ünyay Derbide Oynadı

Güncelleme:
Galatasaray'ın 18 yaşındaki genç futbolcusu Arda Ünyay, Fenerbahçe ile oynanan derbide 77. dakikada oyuna girdi ve ilk derbi heyecanını yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da genç futbolcu Arda Ünyay, derbide görev aldı. Müsabakaya yedek başlayan Arda, 77. dakikada İlkay Gündoğan'ın yerine oyuna dahil oldu. 18 yaşındaki futbolcu böylece ilk derbi heyecanını yaşadı.

Arda Ünyay, hafta içinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile oynanan müsabakayla da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
