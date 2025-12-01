Galatasaray'ın Genç Yıldızı Arda Ünyay Derbide Oynadı

Galatasaray'ın genç futbolcusu Arda Ünyay, ilk derbisinde Fenerbahçe karşısına çıktı. Arda, müsabakanın 77. dakikasında İlkay Gündoğan'ın yerine oyuna girdi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da genç futbolcu Arda Ünyay, derbide görev aldı. Müsabakaya yedek başlayan Arda, 77. dakikada İlkay Gündoğan'ın yerine oyuna dahil oldu. 18 yaşındaki futbolcu böylece ilk derbi heyecanını yaşadı.

Arda Ünyay, hafta içinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile oynanan müsabakayla da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkmıştı. - İSTANBUL