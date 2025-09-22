Haberler

Galatasaray'ın Futbolcuları Konyaspor Maçında Taraftarlarla 3'lük Poz Verdi

Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 yendiği maçın ardından futbolcular Roland Sallai ve Uğurcan Çakır, taraftarlarla birlikte poz vererek galibiyet sevincini kutladı.

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai ile kaleci Uğurcan Çakır, Konyaspor maçının ardından taraftarlara 3'lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor ile karşı karşıya gelirken, sahadan da 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılılarda futbolcular ve teknik ekip, galibiyet sevincini tribünlere giderek kutladı. Taraftarların isteğini kırmayan Macar futbolcu Roland Sallai ile kaleci Uğurcan Çakır, kale arkasındaki tribüne giderek 3'lü çektirdi. Uğurcan daha sonra Galatasaraylı taraftarların verdiği bayrağı aldı ve salladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
