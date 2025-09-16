Haberler

Galatasaray'ın Frankfurt Maçını İtalyan Hakem Guida Yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi İtalyan Marco Guida olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ın Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre lig aşamasında Frankfurt Stadı'nda oynanacak ilk hafta karşılaşmasında Guida'nın yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek.

Mücadelede Daniele Chiffi ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Galatasaray ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak ilk hafta mücadelesi, 18 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
