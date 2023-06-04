Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesinin ardından Elazığlı taraftarlar şampiyonluk kutlaması yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesinin ardından Elazığlı taraftarlar şampiyonluk kutlaması yaptı. Galatasaray taraftarları sokaklara ve meydanlara dökülürken, Elazığ'da da Galatasaray'a gönül veren taraftarlar Öğretmenevi önünde toplandı. Formalarıyla, bayraklarıyla ve atkılarıyla gelen taraftarlar, meydanı adeta karnaval alanına çevirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesinin ardından Elazığlı taraftarlar şampiyonluk kutlaması yaptı.

Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından Galatasaray taraftarları sokaklara ve meydanlara döküldü. Elazığ'da da Galatasaray'a gönül veren taraftarlar, hem galibiyeti hem de şampiyonluğu kutlamak için Öğretmenevi önüne akın etti. Formalarıyla, bayraklarıyla ve atkılarıyla gelen taraftarlar, meydanı adeta karnaval alanına çevirdi. Tezahürat ve marşlarla gecenin sessizliğini bozan sarı-kırmızılı taraftarlar, yaktıkları meşalelerle de geceyi aydınlattı. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine yüzlerce taraftar şampiyonluğu doyasıya kutladı. - ELAZIĞ