Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesi sonrası tesisler sarı-kırmızıya büründü

Şampiyon Galatasaray'ın ligin 37. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesin ardından stada gidemeyen sarı-kırmızılı taraftarlar, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni adeta sarı-kırmızıya bürüdü.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte stada gidemeyen sarı-kırmızılı taraftarlar soluğu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde aldı.. Sarı-kırmızılı taraftarlar, hem şampiyonluğun hem de derbi galibiyetinin sevincini geç saatlere kadar yaşadı. - İSTANBUL