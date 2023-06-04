Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesi Şanlıurfa'da kutlamalara neden oldu
Spor Haberleri
Geçen hafta şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesi Şanlıurfa'daki kutlamalarda özlenen görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.
Geçen hafta şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesi Şanlıurfa'daki kutlamalarda özlenen görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.
Ligin bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3 -0 yendi. Galibiyetin ardından Şanlıurfa'da binlerce taraftar sokağa döküldü.
Ezeli rekabetin ebedi dostluğu
Büyük bir coşku ile gerçekleşen galibiyet kutlamasına Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe taraftarı da katıldı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Galatasaray'ın sevincine ortak oldu. İki ezeli rakibin taraftarının birlikte kutlama yapması özlenen bir tablonun ortaya çıkmasına neden oldu. - ŞANLIURFA