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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesi Şanlıurfa'da kutlamalara neden oldu

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesi Şanlıurfa'da kutlamalara neden oldu

Spor Haberleri

Geçen hafta şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesi Şanlıurfa'daki kutlamalarda özlenen görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Geçen hafta şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesi Şanlıurfa'daki kutlamalarda özlenen görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Ligin bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3 -0 yendi. Galibiyetin ardından Şanlıurfa'da binlerce taraftar sokağa döküldü.

Ezeli rekabetin ebedi dostluğu

Büyük bir coşku ile gerçekleşen galibiyet kutlamasına Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe taraftarı da katıldı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Galatasaray'ın sevincine ortak oldu. İki ezeli rakibin taraftarının birlikte kutlama yapması özlenen bir tablonun ortaya çıkmasına neden oldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Şanlıurfa Spor Haberler

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