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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesi taraftarları sevince boğdu

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesi taraftarları sevince boğdu

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesinin ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Hem derbi galibiyetini hem de şampiyonluğu bir kez daha kutlayan taraftarlar yurt genelinde olduğu gibi Aksaray'da da sokağa akın etti.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında ligi Fenerbahçe derbisi ile kapatan Galatasaray'ın taraftarları Aksaray'da 3-0'lık galibiyeti ve şampiyonluğu kutladı.

Ligin 37. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesinin ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Hem derbi galibiyetini hem de şampiyonluğu bir kez daha kutlayan taraftarlar yurt genelinde olduğu gibi Aksaray'da da sokağa akın etti. Kimi caddelerde uzun konvoylar oluşurken, kimi caddelerde ise taraftarlar meşalelerle doyasıya eğlendi. Aksaray Merkez ve Güzelyurt ilçesindeki kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Aksaray Spor Haberler

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