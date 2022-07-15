Galatasaray'ın, Eurocup Women'da rakipleri belli oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'ın, Eurocup Women'da rakipleri belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Galatasaray'ın, Eurocup Women'da rakipleri belli oldu

FIBA Eurocup Women 2022-2023 normal sezonunda Galatasaray, C Grubu'nda Piestanske Cajky ve InvestIn TheWest Enea Gorzow ile eşleşti.

FIBA Eurocup Women 2022-2023 normal sezonunda Galatasaray, C Grubu'nda Piestanske Cajky ve InvestIn TheWest Enea Gorzow ile eşleşti. Sarı-kırmızılıların son rakibi ise Eleftheria Moschatou - Slavia Banska Bystrica karşılaşmasının galibi olacak.

FIBA Eurocup Women 2022-2023 normal sezonu grup kura çekimi Almanya'da gerçekleşti. C grubunda yer alan Galatasaray'ın rakipleri Piestanske Cajky (SVK) ve InvestIn TheWest Enea Gorzow (POL) oldu. Gruptaki son takım ise Eleftheria Moschatou (GRE) ve Slavia Banska Bystrica (SVK) mücadelesinin galibi olacak.

Eurocup'taki diğer Türk takımlarından OGM Ormanspor D, Nesibe Aydın ve Bursa Büyükşehir Belediye E grubunda yer aldı.

Hatay Büyükşehir Belediye, Dafni Agiou Dimitriou'yla play-off müsabakasında karşı karşıya gelecek. Ayrıca bu sezon Euroleague'de play-off oynayacak olan Botaş da, karşılaşma sonuçlarına göre Eurocup'ta yer alması halinde Hatay ile B grubunda kendine bulunacak.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Almanya Hatay Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title