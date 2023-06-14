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Galatasaray'ın en golcüsü Icardi, en hırçını Abdülkerim Bardakcı

Galatasaray'ın en golcüsü Icardi, en hırçını Abdülkerim Bardakcı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın en golcüsü Mauro Icardi, en hırçını ise Abdülkerim Bardakcı oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın en golcüsü Mauro Icardi, en hırçını ise Abdülkerim Bardakcı oldu.

Sarı-kırmızılıların sezon başında Fransa'nın Paris Saint Germain ekibinden kiralık olarak renklerine kattığı Arjantinli yıldız, attığı gollerle takımının şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

Yıldız futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği 24 karşılaşmada 22 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'e karşı forma giydiği 7 maçta da topu filelerle buluşturmayı başaran Icardi, ayrıca Mario Jardel, Milan Baros ve Bafetimbi Gomis'ten sonra sarı-kırmızılı forma altında ligde 20 gol barajını geçen ilk yabancı oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Süper Lig'de forma giydiği son 6 karşılaşmada da skoru değiştirmeyi başaran Icardi, bu maçlarda 9 kez topu filelere gönderdi.

Kerem 9, Gomis 8 gol attı

Galatasaray'da bu sezon toplam 15 futbolcu skor üretirken, Mauro Icardi'den sonra en fazla gol atan isimler Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis oldu.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, görev aldığı 34 maçta 9 kez topu filelere gönderirken, Gomis de 23 müsabakada 8 gol attı.

Sarı-kırmızılı takımda Dries Mertens 6, Nicolo Zaniolo 5, Sergi Oliveira, Milot Rashica ve Barış Alper Yılmaz da dörder golle öne çıktı.

Abdülkerim 2 kırmızı, 4 sarı gördü

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Galatasaraylı futbolculara 4 kırmızı ve 74 sarı kart gösterildi.

Savunmada görev yapan Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı takımda en hırçın futbolcu olarak dikkati çekti. Milli futbolcu, forma giydiği 30 karşılaşmada 2 kırmızı ve 4 sarı kart gördü.

Sacha Boey 1 kırmızı ve 8 sarı, Nicolo Zaniolo da 1 kırmızı ile 1 sarı kartla Abdülkerim Bardakcı'yı takip etti.

Futbolcuların gol ve kartları

Spor Toto Süper Lig'de futbolcuların bu sezon attığı gol ve gördüğü kartlar şöyle:

FutbolcuGol Sarı Kırmızı
Mauro Icardi223

Kerem Aktürkoğlu93

Bafetimbi Gomis81

Dries Mertens67

Nicolo Zaniolo511
Sergio Oliveira47

Milot Rashica43

Barış Alper Yılmaz45

Abdülkerim Bardakcı342
Juan Mata31

Sacha Boey181
Fredrik Midtsjö13

Yunus Akgün11

Leo Dubois11

Emre Taşdemir1

Lucas Torreira

6

Fernando Muslera

5

Victor Nelsson

5

Berkan Kutlu

4

Patrick van Aanholt

2

Samuel Adekugbe

2

Kazımcan Karataş

1

Emin Bayram

1

Harif Seferovic

Emre Taşdemir

Emre Akbaba

Kaan Ayhan

Okan Kocuk

Yusuf Demir

Emre Kılınç

Taylan Antalyalı

Hamza Akman

Alexandru Cicaldau

Özgür Baran Aksaka

Kaynak: AA / Spor

Abdülkerim Bardakcı Mauro Icardi Galatasaray Spor Haberler

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