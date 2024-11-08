Galatasaray'ın efsane futbolcusu battı

2015 ve 2017 yılları arasında Galatasaray, 2020 yılında da Antalyaspor formalarını giyen ve daha sonra futbolu bırakarak Almanya'da döner işine giren efsane futbolcu Lukas Podolski, battı.

Podolski, sempatik tavırlarıyla kısa sürede Türkiye'de edindiği popülariteyi Almanya'ya da taşımak istemiş ve döner işine girerek Berlin'de açtığı ilk şubesiyle gündeme gelmişti. Kreuzberg'de açılan "Mangal Döner" isimli dükkan önünde uzun kuyruklar oluşmuş ve büyük ilgi çekmişti.

KISA SÜREDE 30 ŞUBEYE ULAŞTI

Podolski'nin futbol kariyeri sonrasında atıldığı bu yeni girişimi, başlarda başarılı gibi görünse de işler beklendiği gibi yürümedi. Kısa sürede Almanya'nın 30 kentinde kurulan şubelerle hizmet veren 'Mangal Döner', ekonomik nedenlerle Berlin'deki şubesinde kepenkleri indirdi.

YÜKSEK FİYATLAR VE YOĞUN REKABET

Dükkanın kısa süre içerisinde kapanmasının sebepleri arasında, yüksek fiyatlar ve yoğun rekabet gösteriliyor. Podolski'nin şirketi, dükkanın bir "pop-up" mağaza olduğunu ve bu nedenle kısa süreli olacağını, sadece franchise vermek için kurulduğunu belirtse de bu durum başlangıçta kamuoyu ile paylaşılmamıştı.

Öte yandan komşu işletme sahipleri ise dükkanın başarısızlığını yüksek fiyatlara ve zayıf bir menüye bağladı. Özellikle klasik bir kebap için 7,50 Euro gibi bir fiyatın, bölgedeki diğer kebapçılarla kıyaslandığında oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor.