Üye Girişi
Haberler

Galatasaray'ın efsane futbolcusu battı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir dönem Galatasaray ve Antalyaspor formaları da giyen efsane futbolcu Lukas Podolski'nin Almanya'da açtığı 'Mangal Döner' isimli döner dükkanı, ekonomik nedenlerle kapatıldı. Dükkanın kısa sürede kapanmasının nedenleri arasında yüksek fiyatlar ve yoğun rekabet gösteriliyor.

2015 ve 2017 yılları arasında Galatasaray, 2020 yılında da Antalyaspor formalarını giyen ve daha sonra futbolu bırakarak Almanya'da döner işine giren efsane futbolcu Lukas Podolski, battı.

Podolski, sempatik tavırlarıyla kısa sürede Türkiye'de edindiği popülariteyi Almanya'ya da taşımak istemiş ve döner işine girerek Berlin'de açtığı ilk şubesiyle gündeme gelmişti. Kreuzberg'de açılan "Mangal Döner" isimli dükkan önünde uzun kuyruklar oluşmuş ve büyük ilgi çekmişti.

KISA SÜREDE 30 ŞUBEYE ULAŞTI

Podolski'nin futbol kariyeri sonrasında atıldığı bu yeni girişimi, başlarda başarılı gibi görünse de işler beklendiği gibi yürümedi. Kısa sürede Almanya'nın 30 kentinde kurulan şubelerle hizmet veren 'Mangal Döner', ekonomik nedenlerle Berlin'deki şubesinde kepenkleri indirdi.

Galatasaray'ın efsane futbolcusu battı

YÜKSEK FİYATLAR VE YOĞUN REKABET

Dükkanın kısa süre içerisinde kapanmasının sebepleri arasında, yüksek fiyatlar ve yoğun rekabet gösteriliyor. Podolski'nin şirketi, dükkanın bir "pop-up" mağaza olduğunu ve bu nedenle kısa süreli olacağını, sadece franchise vermek için kurulduğunu belirtse de bu durum başlangıçta kamuoyu ile paylaşılmamıştı.

Öte yandan komşu işletme sahipleri ise dükkanın başarısızlığını yüksek fiyatlara ve zayıf bir menüye bağladı. Özellikle klasik bir kebap için 7,50 Euro gibi bir fiyatın, bölgedeki diğer kebapçılarla kıyaslandığında oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray'ın efsane futbolcusu battı
Haberler.com / Umut Halavart - Spor
Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Elazığ'da deprem! Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi

 Narin Güran davasında 2. duruşma! Kilit isim konuşmadı

"Cinayeti ortaya çıkarabilir" denilen isim konuşmadı

 Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu

Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşine soruldu
Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü

Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır deprem mi oldu 8 Kasım Cuma? 9-10 Kasım Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 9-10 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 9-10 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te "En İyi 100 Türk Filmi" adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucu nedir? KOSKİ Konya su kesintisi! 9-10 Kasım Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 2014 En İyi 100 Türk Filmi halk oylamasında kim 1. oldu? EN İYİ 100 TÜRK FİLMİ listesi (Kültür Bakanlığı Anketi)! MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 8 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.