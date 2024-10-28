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Galatasaray'ın Derbi Zaferi Van'da Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın Derbi Zaferi Van'da Coşkuyla Kutlandı
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Van'da taraftarlar, galibiyeti sokaklarda kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan derbi müsabakasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yenmesi Van'da coşkuyla kutlandı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmesinin ardından taraftarlar sokağa döküldü. Ellerinde Galatasaray bayrakları ile kentin en işlek caddeleri Maraş ve Cumhuriyet Caddesine çıkan Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe'ye karşı alınan galibiyeti doyasıya kutladı. Maraş Caddesi'nde bir araya gelen taraftarlar, daha sonra Cumhuriyet Caddesi üzerinden Beşyol meydanına kadar yürüdü. Taraftarlar burada da sevinç gösterisinde bulunduktan sonra evlerine dağıldı.

Galatasaray'ın galibiyetinin sürpriz olmadığını ifade eden taraftarlar, şampiyon olacaklarını söylediler. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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