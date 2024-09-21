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Galatasaray'ın Derbi Zaferi Van'da Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın Derbi Zaferi Van'da Coşkuyla Kutlandı
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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesi sonrası Van'da Galatasaray taraftarları sokaklara döküldü ve galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı.

Trendyol Süper Lig'de oynanan derbi müsabakasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesi Van'da coşkuyla kutlandı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etmesinin ardından taraftarlar sokağa döküldü. Ellerinde Galatasaray bayrakları ile kentin en işlek caddeleri Maraş ve Cumhuriyet Caddesine çıkan Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe'ye karşı alınan galibiyeti doyasıya kutladı. Maraş Caddesi'nde bir araya gelen taraftarlar, daha sonra Cumhuriyet Caddesi üzerinden Beşyol meydanına kadar yürüdü. Taraftarlar burada da sevinç gösterisinde bulunduktan sonra evlerine dağıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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