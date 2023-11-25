Galatasaray'ın Davinson Sanchez'i sakatlandı, yerine Victor Nelsson girdi

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Alanyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerine 79. dakikada Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson girdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 4-0 yenerek maç fazlasıyla liderliği devraldı.

RAMS Park'ta 40 binin üzerinde taraftarın önünde oynanan maçta sarı-kırmızılı ekip net bir oyun üstünlüğü kurdu. Mücadelenin genelinde topa sahip olan Galatasaray, Mauro Icardi'nin 37, Dries Mertens'in ise 45 ve 59, Wilfried Zaha'nın ise 70. dakikalarda attığı gollerle 4-0 galip geldi.

Bu sonuçla Süper Lig'deki 11. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 34'e çıkardı. Haftaya averajla Fenerbahçe'nin gerisinde 2. sırada giren sarı-kırmızılı takım, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Alanyaspor ise bu sezonki 7. mağlubiyetini yaşadı ve 10 puanda kaldı.

Icardi, 4 maçlık suskunluğu bozdu

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 4 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Ligin ilk 9 haftasında 10 kez fileleri havalandırarak sezona etkili bir giriş yapan Icardi, sonrasında oynanan Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor mücadelelerinde gol atamadı. Icardi, bu süreçte Bayern Münih ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında da fileleri havalandıramadı.

Son 4 resmi müsabakayı boş geçen 30 yaşındaki yıldız, Corendon Alanyaspor maçının 37. dakikasında fileleri havalandırarak hem takımını 1-0 öne geçirdi hem de suskunluğuna son verdi.

Süper Lig'de 11 gole ulaşan Mauro Icardi'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 5 golü bulunuyor.

Mertens, bu sezon ligde golle tanıştı

Sarı-kırmızılıların Belçikalı oyuncusu Dries Mertens, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında gol sevinci yaşadı.

Bu sezon Süper Lig'deki 11. maçına çıkan Mertens, 45. dakikada fileleri havalandırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 9 müsabakada 2 golü bulunan 36 yaşındaki yıldız, bu sezon ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında tabelayı değiştirmiş oldu.

Dries Mertens, mücadelenin 59. dakikasında bir kez daha ağları sarsarak "double" yaptı.

Tecrübeli futbolcu, maç sonrasında taraftarlarla yapılan galibiyet kutlamasında "üçlü" çektirdi.

Zaha, gollerine devam ediyor

Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı ekibin ligdeki son 3 maçında 4 gole imza attı.

Ligin 11. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde takımının 2 golünü bulan Zaha, 12. haftadaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasında ise tek golünü kaydetti. Alanyaspor maçında da fileleri havalandıran 31 yaşındaki futbolcu, ligde son 3 müsabakada 4, toplamda da 5. kez gol sevinci yaşadı.

Zaha'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.

Davinson Sanchez sakatlandı

Sarı-kırmızılı ekibin Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Maçın 77. dakikasında sakatlanan Sanchez, sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında 79. dakikada yerini Victor Nelsson'a bıraktı.

Sahasında yenilmezlik serisi 23 maça çıktı

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 23 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 21 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Alanyaspor'u 3 maç sonra puansız uğurladı

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında 3 maç sonra Corendon Alanyaspor'u mağlup etti.

Akdeniz temsilcisi karşısında sahasındaki son galibiyetini 2019-2020 sezonunun ilk yarısında alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 3 mücadelede 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Rakibini İstanbul'da 3 sezondur yenemeyen Galatasaray, sahadan 4-0 galip ayrılarak bu istatistiği de sonlandırdı.

Sıradaki rakip Manchester United

Galatasaray, bir sonraki maçında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı ağırlayacak.

A Grubu'nda önemli bir iddiası bulunan sarı-kırmızılılar, 29 Kasım Çarşamba günü RAMS Park'ta İngiliz temsilcisiyle karşılaşacak.

"Cimbom" ilk maçta deplasmanda yendiği Manchester United karşısında galip gelerek grup ikinciliği iddiasını güçlendirmek için mücadele edecek.

Alanyaspor'da kötü gidiş sürüyor

Son olarak ligin 8. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Akdeniz temsilcisi, sonrasındaki 5 maçtan da puan çıkaramadı.

Alanyaspor, bu süreçte sırasıyla Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor, Gaziantep FK ve Galatasaray'a mağlup oldu.

Turuncu-yeşilli takım, söz konusu 5 karşılaşmada kalesinde 11 gol görürken, sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi.

Hakem Ali Şansalan maça devam edemedi

Müsabakanın hakemi Ali Şansalan, sakatlığı nedeniyle maçı yarıda bıraktı.

Karşılaşmanın 53. dakikasında sakatlanan Şansalan, oyunu durdurarak Galatasaray sağlık ekibinden müdahale istedi. Sol bacak üst adalesindeki sorundan dolayı maça devam edemeyen Ali Şansalan'ın yerine dördüncü hakem Yiğit Arslan düdüğü devraldı.

Yaklaşık 5 dakikalık hazırlık aşamasından sonra maç 58. dakikada maç Yiğit Arslan'ın düdüğüyle yeniden hareketlendi.