Galatasaray'ın Davinson Sanchez'i sakatlandı
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Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in sol üst arka adalesinde 2. derece zorlanma tespit edildi.
Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in sol üst arka adalesinde 2. derece zorlanma tespit edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in MR'ı çekildi.
Yapılan tetkikler sonrasında sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edilen Sanchez'in tedavisine başlandı.
Kaynak: AA / Spor