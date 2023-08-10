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Galatasaray'ın bu sezonki rakipleriyle maçları

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna 12 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Mondi Home Kayserispor ile yapacağı maçla başlayacak son şampiyon Galatasaray, lig tarihinde en çok Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna 12 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Mondi Home Kayserispor ile yapacağı maçla başlayacak son şampiyon Galatasaray, lig tarihinde en çok Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 65 sezonda Fenerbahçe ile 132 kez karşılaştı.

Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti MKE Ankaragücü'nü 64 defa yenerek alan Galatasaray, en çok golü de 212 kez ile yine başkent temsilcisinin ağlarına gönderdi.

En fazla golü (162) Fenerbahçe'den yiyen sarı-kırmızılılar, en fazla yenilgiyi de (52) yine sarı-lacivertliler karşısında yaşadı.

Bu sezonki rakipleriyle maçları

Galatasaray'ın, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:

TakımlarOGBMAY
Fenerbahçe132374352130162
Beşiktaş130484339162136
MKE Ankaragücü10264201821289
Trabzonspor100432532129115
Samsunspor603914712744
Kayserispor543316512043
Antalyaspor543314710445
İstanbulspor463110510441
Konyaspor4431858330
Çaykur Rizespor4228779945
Kasımpaşa3824777438
Adana Demirspor3821896131
Sivasspor3421677244
İstanbul Başakşehir3015965336
Fatih Karagümrük1811523516
Alanyaspor147343018
Gaziantep8611189
Hatayspor64-2148

Bu arada Galatasaray, bu sezon ligde ilk kez mücadele edecek Pendikspor ile 14 ve 33. haftalarda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Kayserispor Fenerbahçe Spor Haberler

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