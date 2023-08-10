Galatasaray'ın bu sezonki rakipleriyle maçları

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna 12 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Mondi Home Kayserispor ile yapacağı maçla başlayacak son şampiyon Galatasaray, lig tarihinde en çok Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna 12 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Mondi Home Kayserispor ile yapacağı maçla başlayacak son şampiyon Galatasaray, lig tarihinde en çok Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 65 sezonda Fenerbahçe ile 132 kez karşılaştı.

Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti MKE Ankaragücü'nü 64 defa yenerek alan Galatasaray, en çok golü de 212 kez ile yine başkent temsilcisinin ağlarına gönderdi.

En fazla golü (162) Fenerbahçe'den yiyen sarı-kırmızılılar, en fazla yenilgiyi de (52) yine sarı-lacivertliler karşısında yaşadı.

Bu sezonki rakipleriyle maçları

Galatasaray'ın, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:

Takımlar O G B M A Y Fenerbahçe 132 37 43 52 130 162 Beşiktaş 130 48 43 39 162 136 MKE Ankaragücü 102 64 20 18 212 89 Trabzonspor 100 43 25 32 129 115 Samsunspor 60 39 14 7 127 44 Kayserispor 54 33 16 5 120 43 Antalyaspor 54 33 14 7 104 45 İstanbulspor 46 31 10 5 104 41 Konyaspor 44 31 8 5 83 30 Çaykur Rizespor 42 28 7 7 99 45 Kasımpaşa 38 24 7 7 74 38 Adana Demirspor 38 21 8 9 61 31 Sivasspor 34 21 6 7 72 44 İstanbul Başakşehir 30 15 9 6 53 36 Fatih Karagümrük 18 11 5 2 35 16 Alanyaspor 14 7 3 4 30 18 Gaziantep 8 6 1 1 18 9 Hatayspor 6 4 - 2 14 8

Bu arada Galatasaray, bu sezon ligde ilk kez mücadele edecek Pendikspor ile 14 ve 33. haftalarda karşı karşıya gelecek.