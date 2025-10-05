Galatasaray'ın Beşiktaş'la Oynadığı Maçta Wilfried Singo Sakatlandı

GALATASARAY'IN Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta sakatlanan Wilfried Singo'nun arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.

Galatasaray'ın Beşiktaş ile karşılaştığı maçta Wilfried Singo, sağ kanatta attığı depar sırasında arka adalesinden sakatlandı. Pozisyonun ardından bir süre kendini deneyen Singo, 25'inci dakikada kenara geldi. Galatasaray, maça devam edemeyen Wilfried Singo'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sponsor hastanemiz Acıbadem'de çekilen MR'ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."