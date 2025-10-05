Haberler

Galatasaray'ın Beşiktaş'la Oynadığı Maçta Wilfried Singo Sakatlandı

Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki maçta Wilfried Singo, sağ kanatta attığı depar sırasında arka adalesinden sakatlandı. Yapılan tetkiklerde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.

GALATASARAY'IN Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta sakatlanan Wilfried Singo'nun arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.

Galatasaray'ın Beşiktaş ile karşılaştığı maçta Wilfried Singo, sağ kanatta attığı depar sırasında arka adalesinden sakatlandı. Pozisyonun ardından bir süre kendini deneyen Singo, 25'inci dakikada kenara geldi. Galatasaray, maça devam edemeyen Wilfried Singo'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sponsor hastanemiz Acıbadem'de çekilen MR'ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
