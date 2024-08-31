Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Mertens, Adana Demirspor karşısında gol attı

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Adana Demirspor karşısında bu sezonki ilk Süper Lig golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 5-1 yendi. Karşılaşmanın 37. dakikasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin arka direğe gönderdiği pasta Mertens'in uzak direğe bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Aslan'ı rakibi karşısında 4-0 öne geçiren golü atan Belçikalı oyuncu, bu sezonki ilk golünü kaydetti. Tecrübeli futbolcu, 60. dakikada Abdülkerim'in golünün de asistini yaptı.

37 yaşındaki futbolcu 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL