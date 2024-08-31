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Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Mertens, Adana Demirspor karşısında gol attı

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Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Adana Demirspor karşısında bu sezonki ilk Süper Lig golünü kaydetti. Mertens'in golüyle Galatasaray 4-0 öne geçti.

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Adana Demirspor karşısında bu sezonki ilk Süper Lig golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 5-1 yendi. Karşılaşmanın 37. dakikasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin arka direğe gönderdiği pasta Mertens'in uzak direğe bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Aslan'ı rakibi karşısında 4-0 öne geçiren golü atan Belçikalı oyuncu, bu sezonki ilk golünü kaydetti. Tecrübeli futbolcu, 60. dakikada Abdülkerim'in golünün de asistini yaptı.

37 yaşındaki futbolcu 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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