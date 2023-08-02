Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Zalgiris Vilnius maçında attığı golle bu sezon ilk golünü kaydetti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelede sarı-kırmızılıların golünü Belçikalı futbolcu Dries Mertens kaydetti. Mertens, maçın 31. dakikasında kullanılan kornerde ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 36 yaşındaki yıldız futbolcu, böylece bu sezonki ilk golünü kaydederken, Galatasaray kariyerindeki gol sayısını da 8'e yükseltti. - İSTANBUL