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Galatasaray'ın BCL Dörtlü Finali Yeri Belli Oldu

Galatasaray'ın BCL Dörtlü Finali Yeri Belli Oldu
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2024 Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali, Yunanistan'ın Atina şehrinde bulunan SUNEL Arena'da düzenlenecek. Galatasaray, yarı finalde La Laguna Tenerife ile karşılaşacak.

TÜRKİYE'den Galatasaray'ın yer alacağı Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Dörtlü Finali'nin yeri belli oldu. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonlarından biri olan BCL'in 2024 Dörtlü Finali Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan SUNEL Arena'da düzenlenecek.

Çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri de netleşti. 9 Mayıs Cuma günü oynanacak yarı final karşılaşmalarında La Laguna Tenerife, Galatasaray ile karşılaşırken; ev sahibi AEK Betsson BC son şampiyon Unicaja ile mücadele edecek. Kazanan takımlar 11 Mayıs Pazar günü şampiyonluk maçında karşı karşıya gelecek olup diğer iki ekip ise üçüncülük mücadelesi verecek.

Bu organizasyonla birlikte Atina, BCL Dörtlü Final'ine üçüncü kez ev sahipliği yapacak. 2018 yılında AEK burada şampiyonluğa ulaşırken, 2020'de ise Hereda San Pablo Burgos Sekizli Final turnuvasını yine Atina'da kazanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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