Galatasaray'ın Avusturya kampı programı belli oldu

Galatasaray'ın 2023-2024 sezonu öncesi Avusturya'da yapacağı birinci etap kamp çalışmaları ve maç programı açıklandı. Sarı-kırmızılı ekip, 8 Temmuz'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Avusturya'nın Graz kentine gidecek ve 18 Temmuz'a kadar Avusturya'da birinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek. Galatasaray, Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynayacak.