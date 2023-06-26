Galatasaray'ın Avusturya kampı programı belli oldu
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Galatasaray'ın 2023-2024 sezonu öncesi Avusturya'da yapacağı birinci etap kamp çalışmaları ve maç programı açıklandı. Sarı-kırmızılı ekip, 8 Temmuz'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Avusturya'nın Graz kentine gidecek ve 18 Temmuz'a kadar Avusturya'da birinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek. Galatasaray, Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, 8 Temmuz Cumartesi günü saat 14.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Avusturya'nın Graz kentine gidecek. Oradan da karayoluyla Bad Waltersdorf kasabasına geçerek çalışmalarına başlayacak. 18 Temmuz'a dek Avusturya'da birinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek olan Galatasaray, 3 hazırlık maçı oynayacak. Sarı-kırmızılı ekibin Avusturya'daki maç programı şu şekilde:
Galatasaray - Kisvarda FCTarih: 10.07.2023Maç Saati: 19.30 (CET)Stadyum: Merkür Arena - Graz
FK Austria Wien - GalatasarayTarih: 14.07.2023Maç Saati: 19.30 (CET)Stadyum: Generali Arena - Viyana
SK Sturm Graz - GalatasarayTarih: 18.07.2023Maç Saati: 19.00 (CET)
Stadyum: Merkür Arena - Graz