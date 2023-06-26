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Galatasaray'ın Avusturya kampı programı belli oldu

Galatasaray'ın Avusturya kampı programı belli oldu

Spor Haberleri

Galatasaray'ın 2023-2024 sezonu öncesi Avusturya'da yapacağı birinci etap kamp çalışmaları ve maç programı açıklandı. Sarı-kırmızılı ekip, 8 Temmuz'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Avusturya'nın Graz kentine gidecek ve 18 Temmuz'a kadar Avusturya'da birinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek. Galatasaray, Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynayacak.

p> Galatasaray'ın 2023-2024 sezonu öncesi Avusturya'da yapacağı birinci etap kamp çalışmaları ve maç programı belli oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 8 Temmuz Cumartesi günü saat 14.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Avusturya'nın Graz kentine gidecek. Oradan da karayoluyla Bad Waltersdorf kasabasına geçerek çalışmalarına başlayacak. 18 Temmuz'a dek Avusturya'da birinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek olan Galatasaray, 3 hazırlık maçı oynayacak. Sarı-kırmızılı ekibin Avusturya'daki maç programı şu şekilde:

Galatasaray - Kisvarda FC

Tarih: 10.07.2023

Maç Saati: 19.30 (CET)

Stadyum: Merkür Arena - Graz

FK Austria Wien - Galatasaray

Tarih: 14.07.2023

Maç Saati: 19.30 (CET)

Stadyum: Generali Arena - Viyana

SK Sturm Graz - Galatasaray

Tarih: 18.07.2023

Maç Saati: 19.00 (CET)

Stadyum: Merkür Arena - Graz


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türk Hava Yolları Galatasaray Avusturya Spor Haberler

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