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SPOR Galatasaray dar alanda pas çalıştı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray dar alanda pas çalıştıSerhan TÜRK / GRAZ (Avusturya), (DHA) - Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında gerçekleştiren Galatasaray, çalışmalarına sabah antrenmanıyla devam etti.

Galatasaray dar alanda pas çalıştı

Serhan TÜRK / GRAZ (Avusturya), (DHA) - Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında gerçekleştiren Galatasaray, çalışmalarına sabah antrenmanıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan sabah idmanı ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden antrenmanda futbolcular, sonrasında dört grup halinde iki yarı sahada çift kale maç oynadı.

Emin Bayram ve Mostafa Mohamed, ağrıları nedeniyle son bölümde antrenmanı bıraktı. Rahatsızlığı olduğu bildirilen Abdülkerim Bardakcı ise antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Demirören Haber Ajansı / Spor

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