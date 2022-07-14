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Galatasaray'ın Avusturya kampı

AA - Ercan Çakar - Spor
Galatasaray'ın Avusturya kampı

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki kampta gerçekleştirilen antrenman, basın mensuplarına kapalı tutuldu. Macaristan'ın MOL Fehervar ekibi ile dün oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından savunma ve hücum organizasyonlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, dar alanda yapılan çift kale oyunla tamamlandığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

Bu arada Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, bugün Avusturya'ya gelerek kampı ziyaret edecek.

AA / Ercan Çakar - Spor

Galatasaray Macaristan Avusturya Futbol Spor Haberler

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