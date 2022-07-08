Galatasaray günün ikinci antrenmanını yaptı Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yeni sezon kamp çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yeni sezon kamp çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Therme Stadı'nda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur da antrenmanı takip etti. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın TSİ 20.30'da Avusturya ekibi Sturm Graz ile Merkur Arena'da karşı karşıya gelecek. Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Galatasaray Avusturya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Galatasaray günün ikinci antrenmanını yaptı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.