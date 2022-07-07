Galatasaray'ın Avusturya kampı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'ın Avusturya kampı

AA - Ercan Çakar - Spor
Galatasaray'ın Avusturya kampı

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yapmak için geldiği Avusturya'da ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yapmak için geldiği Avusturya'da ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki kampın ilk antrenmanı basına kapalı tutuldu. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma hareketleri, koşu ve pas çalışmalarının ardından iki grup halinde dar alan oyunu oynadığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

AA / Ercan Çakar - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title