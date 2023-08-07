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Galatasaray'ın Avrupa Ligi planı belli oldu

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana'ya elenmesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Karabağ-Helsinki eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak Galatasaray, Slovenya ekibine elenmesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Karabağ-Helsinki eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, 3'üncü ön eleme turu ilk maçında yarın saat 22.00'de deplasmanda Olimpija Ljubljana ile play-off turuna kalmak için mücadele edecek. Galatasaray, Slovenya takımına elenmesi durumunda ise Azerbaycan ekibi Karabağ ile Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Ljubljana Spor Haberler

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