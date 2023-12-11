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Galatasaray'ın Avrupa Kupalarındaki Performansı

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşılaşacak. Bu maç, Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 314. mücadelesi olacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 313 maçın 112'sini kazandı. Son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans sergileyemeyen Galatasaray, toplamda 121 Şampiyon Kulüpler Kupası maçına çıktı ve 29 galibiyet elde etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Danimarka'nın Kopenhag ekibine konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 314. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 313 müsabakanın 112'sinden galibiyetle ayrıldı. 117 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 423 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 465 gole engel olamadı.

Son 23 Avrupa maçında 3 kez kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 23 müsabakada sadece 3 kez yenildi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 5'i de "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 23 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Son yıllardaki Şampiyonlar Ligi karnesi

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde bundan önce mücadele ettiği son 4 grupta üst tura çıkma başarısı gösteremedi.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 31 mücadelede 3 galibiyet alabilen Galatasaray, 9 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.

"Cimbom" Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 121 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bunlardan 29'unu kazanırken, 31 beraberlik ve 61 yenilgi gördü.

Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ise 35 mücadelede 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.

Avrupa kupalarında Galatasaray

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
Şampiyon Kulüpler Kupası35128154253
UEFA Şampiyonlar Ligi121293161122209
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri3222737334
Kupa Galipleri Kupası32127134255
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi92363125142113
UEFA Süper Kupa11--21
Toplam31311284117423465

Kaynak: AA / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Danimarka Futbol Spor Güncel Haberler

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