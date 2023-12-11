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Galatasaray'ın Avrupa Kupalarındaki Performansı

11 Aralık 2023 11:09 Son Güncelleme: 11:11 Abone Ol

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşılaşacak. Bu maç, Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 314. mücadelesi olacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 313 maçın 112'sini kazandı. Son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans sergileyemeyen Galatasaray, toplamda 121 Şampiyon Kulüpler Kupası maçına çıktı ve 29 galibiyet elde etti.